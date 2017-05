Un bouledogue percute le siège de la BBC en skateboard (vidéo)

Un homme sous le pseudo @alexrogers191 a publié un court extrait vidéo montrant un bouledogue qui fait de la planche à roulettes devant le siège de la BBC, à Londres.

La publication a été retweeté plus de 6 500 fois et a été « aimée » par plus de 11 000 personnes. La BBC elle-même a également appréciée.

A skateboarding pug just crashed into the front doors of our office. pic.twitter.com/IXaYl3eQ0H — BBC Three (@bbcthree) 11 мая 2017 г.

Le chien, nommé Eric Spock MacLean, est un bouledogue qui doit sa popularité à son hobby extraordinaire. Chaque fois qu'il voit ce « moyen de transport », il se met à aboyer, tente de prendre de l'élan et remonte ensuite très rapidement sur la planche.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »