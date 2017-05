Cette Vietnamienne toute nue dans un étang de lotus fait rêver la Toile (Images)

Une séance photo d'une Vietnamienne, Nguyen Thu Trang, a suscité un tollé général sur les réseaux sociaux. D'indignation pudique à extase enthousiasmée, la gamme d'émotions provoquée par la jeune fille montre bien qu'elle n'a laissé personne indifférent.

© Photo. Hằng Phạm / Facebook Une Vietnamienne à poil dans un étang de lotus fait rêver la Toile

La séance photo débute par des scènes bucoliques en tenue traditionnelle et culmine par des images pin-up montrant la jeune fille complètement nue parmi des lotus rosâtres.

Or, c'est cette partie de la séance qui a provoqué le courroux des internautes, la plante étant sacrée dans la région.

Quoi qu'il en soit, la jeune fille a su se faire remarquer et ramassé des milliers de « J'aime » au passage, en l'espace de quelques heures.

