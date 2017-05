Une pauvre chienne ronge sa patte pour en finir avec une captivité de 5 ans!

La chienne Treya habite la ville de Saint-Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Après le meurtre de son maître, elle a dû passer cinq longues années enchaîné devant la maison, puisque l'homme n'avait pas réussi à la libérer, indique The Independent.

Pendant ces cinq années, des voisins la nourrissaient et lui apportaient de la paille pour la réchauffer.

Puis, un jour, Treya a tout simplement décidé que cette vie au bout d'une chaîne avait trop duré. N'en pouvant plus, et incapable de briser sa chaîne, elle a finalement conclu que la seule solution était… de se ronger la patte.

On ignore jusqu'ici pourquoi les voisins n'ont pas appelé les secours pour libérer Treya. Les habitants de Saint Louis ne se sont adressés au personnel d'un refuge local qu'après avoir remarqué dans la rue la chienne, qui boitait et saignait abondamment.

Les représentants du refuge Stray Rescue ont réussi à stopper l'hémorragie et ont fait un bandage à Treya.

Selon eux, les cinq années que Treya a passées ainsi isolée ont laissé des séquelles. Ainsi, elle éprouve des difficultés à entrer en communication non seulement avec les gens, mais aussi avec les autres chiens.

Mais avec le temps, elle a tout de même réussi à développer une amitié avec un chiot nommé Pinky.

« Leurs cœurs et queues ont tremblé », a affirmé un représentant du centre Stray Rescue.

Il est à noter que le centre a lancé une levée de fonds pour offrir une prothèse à Treya, qui coûte plus de 2 700 euros.

