La première statue de Melania Trump bientôt érigée en Bosnie-Herzégovine

L'épouse de Donald Trump, Melania, admirée en Bosnie-Herzégovine lors de la campagne présidentielle de son mari, va en récolter

les fruits. Une statue à taille normale va être érigée dans ce pays en l'honneur de Mme Trump.

© AFP 2017 Robyn Beck L'auteur du discours de Melania Trump s'excuse pour le plagiat

Après le célèbre discours de la Première dame américaine où elle a emprunté quelques phrases de Michelle Obama, une usine de chaussures de Bosnie lui a envoyé une paire de chaussures comme cadeau.

C'est Marinko Umicevic, un député à l'assemblée de la ville de Banja Luka et le directeur technique de l'usine de chaussures Bema, responsable du cadeau, qui souhaite rendre hommage à Melania.

M. Umicevic veut installer une statue de taille réelle à l'extérieur de son usine.

Selon le Sarajevo Times, elle sera fabriquée par le sculpteur Stevo Selak, qui s'est déjà occupé du Président américain Donald Trump et de son homologue russe Vladimir Poutine.

Vladimir Vladimirovič Putin Публикация от Stevo Selak (@stevoselak) Май 19 2016 в 12:36 PDT

L'usine fournira à la statue des chaussures ainsi qu'un sac à main. M. Umicevic espère que la sculpture va convaincre Melania, qui parle six langues dont le serbe, de visiter la Bosnie.

