Stayin' Alive, la chanson qui peut vous sauver la vie

La Société allemande de collecte des droits de performance musicale et de reproduction (GEMA) a donné son accord pour que des écoles médicales en Allemagne puissent utiliser la célèbre chanson Stayin' Alive du groupe Bee Gees quand ils exécutent des massages cardiaques durant leurs cours pratiques.

C'est le député allemand Roy Kuhne qui a adressé cette demande à la GEMA. La réponse a été « oui », puisque, selon la société, l'écoute de cette composition musicale devant 30 personnes n'est pas jugée comme publique et ne viole donc pas les droits d'auteur.

Pourtant, il a été souligné que la chanson devrait être écoutée gratuitement seulement au sein de l'établissement.

Selon certains cardiologues, un massage cardiaque serait couronné de succès si les médecins écoutaient des chansons soutenant un rythme de 100 battements par minute. En 2008, des spécialistes ont ainsi conclu que la composition des Bee Gees contribuait à « décrocher » un rythme de 103 battements.

En 2012, l'organisation British Heart Foundation a même publié une vidéo sociale où l'acteur Vinnie Jones montrait comment il fallait faire un massage cardiaque sur Stayin' Alive.

Outre cette composition, il a été conseillé aux écoles médicales allemandes de proposer à leurs élèves d'autres chansons, comme Yellow Submarine des Beatles ou Like a Prayer de Madonna.

