Quand les chats sont allergiques à leurs maîtres…

Être allergique aux chats veut dire ne pas tolérer l'épithélium, la protéine qui se trouve dans le tissu nécrosé et dans le secreta de ces animaux. Cependant, selon les scientifiques, le petit chaton qui a été accueilli dans une famille peut avoir les mêmes problèmes vis-à-vis de ses maîtres. Ainsi, les chats aussi peuvent être intolérants à la protéine d'une personne concrète.

Les vétérinaires ont tiré cette conclusion après une nouvelle expérience. Les spécialistes déposaient à côté des chats des objets appartenant à leurs maîtres, et il s'est avéré que ces objets provoquaient une réaction allergique chez les félins. D'après les chercheurs, dans certains cas, le remplacement du maître contribue à la guérison du chat.

Ces derniers temps, le nombre de gens et d'animaux allergiques a augmenté. Les médecins estiment que c'est l'environnement et la quantité d'impuretés nocives dans la nourriture qui en sont la cause. En ce qui concerne le traitement, il est le même pour les animaux et pour les êtres humains : liquider l'allergène, mais si ce n'est pas possible, utiliser des hormones ou des antihistaminiques.

