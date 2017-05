Une comédienne déguisée en porte-parole de Trump roule «en tribune» à New York

L'actrice et comédienne américaine Melissa McCarthy, dressée derrière un pupitre, a traversé le centre de New York déguisée en Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche. La vidéo avec sa performance a été publiée sur la page officielle du producteur de la chaîne CNN Donie O'Sullivan et est par la suite devenue virale.

Sans se préoccuper des embouteillages, Mme McCarthy s'est déplacée dans les rues de New-York. Entre autres, elle est passée devant le bâtiment de la chaîne de télévision CNN, attirant l'attention des journalistes qui y travaillaient.

The things you see in New York City. Melissa McCarthy riding Sean Spicer's podium through Midtown #SNL pic.twitter.com/BEorGZ15yS — Donie O'Sullivan (@donie) 12 mai 2017

Plus tard, les médias américains ont précisé que cette parodie de rue de McCarthy serait diffusée dans la prochaine édition de l'émission de télévision Saturday Night Live, le 13 mai.

L'actrice, connue pour avoir joué dans les films Spy et Mes meilleures amies, s'est déjà moquée de la manière agressive et nerveuse dont Spicer communique avec les journalistes. Quant à Sean Spicer lui-même, il avait qualifié sa première prestation de ridicule et d'« excessive ». Comment réagira-t-il cette fois-ci ? On verra cela plus tard…

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »