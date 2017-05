12 points! Un plaisantin montre son postérieur en plein Eurovision (Vidéo)

Alors que certains ont toujours peur de se lancer et manquent le coche tout au long de leur vie, un jeune Australien a su saisir sa chance lors de l'Eurovision à Kiev et a attiré l'attention du public en dévoilant son postérieur.

#Eurovision les fesses les plus tweeter de la soirée 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jmgqchJIS0 — Jessica Droz (@pikacocajess) 13 мая 2017 г.

Enveloppé dans un drapeau australien, le farceur est monté sur les planches tandis que Jamala, lauréate ukrainienne de l'Eurovision 2016, était en pleine prestation.

Le plaisantin a épaulé la jeune chanteuse en réalisant une chorégraphie insolite avant de baisser son pantalon devant des millions de téléspectateurs abasourdis.

Expulsé de la scène par les membres de la sécurité en quelques secondes, le jeune homme n'a pas eu le temps de saluer le public après le spectacle.

Quoi qu'il en soit, Jamala ne s'est pas laissée décourager et a continué sa prestation jusqu'au bout, comme si de rien n'était.

L'évènement, quoiqu'anodin, restera certainement un symbole de cette édition de l'Eurovision organisée en Ukraine et marquée par de nombreux cafouillages.

