Un tweet raté de Trump déclenche l’hilarité des internautes

Samedi matin, le Président Trump a prononcé un discours solennel à la Liberty University sur la foi, le football et les rêves devant une foule de partisans. Samedi soir, il a twitté le mot « We ». Bien que supprimé quelques minutes plus tard, ce message insolite n'a pas tardé à susciter un déluge de réactions sur les réseaux sociaux, relate le journal The Independent.

In that moment, he became President. pic.twitter.com/iLJVeGddbV — Franklin Leonard (@franklinleonard) 13 мая 2017 г.

Certains se demandaient depuis où Trump a publié le tweet.

« Trump sur des montagnes russes ».

D'autres ont supposé qu'il était en plein lecture récréative.

« Dieu merci, il s'est mis à lire la Constitution ».

Oh thank G-d, he started to read the Constitution. pic.twitter.com/exUiEkY98u — Ryan Houlihan (@RyanHoulihan) 13 мая 2017 г.

Des plaisantins spéculaient sur la réaction du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.

« Le tweet du Président parle de lui-même », Sean Spicer, demain.

"The President's tweet speaks for itself."

— Sean Spicer, tomorrow pic.twitter.com/ERGhks8kYI — Justin (@CitchyIncognito) 13 мая 2017 г.

Des opposants de Trump ont interprété ses propos à leur manière.

« Nous sommes condamnés ».

« Nous jetons l'éponge ».

« C'est arrivé les amis. Nous l'avons brisé ».

Nombreux sont ceux qui ont fait référence à des chansons populaires.

« We are the champions », mon ami.

@realDonaldTrump are the champions my friend — Paulin (@PaulinPaulera) 13 мая 2017 г.

« We will will rock you »

…WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a — Jessica Huseman (@JessicaHuseman) 13 мая 2017 г.

« We are NEVER, EVER, EVER / retournerons à la stabilité politique dans ce pays ».

🎶 are NEVER, EVER, EVER / getting back to political stability in this country 🎶 pic.twitter.com/3XAUXBhm6F — Kevin O'Keeffe (@kevinpokeeffe) 13 мая 2017 г.

Donald Trump a par la suite publié le reste du tweet: «… serons interviewés par Judge Jeanine à Fox News à 21h. (Samedi Soir) Amusez-vous! ».

Cependant, même ce tweet a été tourné en dérision.

