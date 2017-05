La passation de pouvoir Hollande-Macron vue par les internautes (Images)

Emmanuel Macron est arrivé dimanche matin à l'Élysée, où l'attendait le chef de l'État sortant François Hollande, pour devenir le huitième président de la Ve République. Les internautes ne se sont pas fait prier pour déverser un déluge de commentaires saugrenus au sujet de cet évènement solennel.

Beaucoup ont vu des coïncidences frappantes entre la passation actuelle et le couronnement d'un roi de l'Ancien régime.

on dirait trop qu'on élit le roi c'est ouf j'aime trop #passationdepouvoir — •marie• (@empireofleeyum) 14 мая 2017 г.

L'arrivée de Rastignac sur cette musique dans la salle d'investiture me fait penser au couronnement d'un roi. #passationdepouvoir — ch'ti guevara (@Etienne_Jugar) 14 мая 2017 г.

Certains ont tourné en dérision le « couple romanesque » Hollande-Macron.

— Ils ont déjà changé les serrures?!?

— Manu ouvre c'est papa#passationdepouvoir pic.twitter.com/HlmhHYFv3H — Miss Satellys (@Satellys) 14 мая 2017 г.

D'autres spéculaient sur la réaction de Marine Le Pen qui « était assise devant son poste de télévision en sentant le pouvoir lui échapper de ses mains ».

Les commentaires et Gifs ironiques et hilarants ont été légion.

Environ 400 journalistes français et étrangers étaient accrédités pour assister à l'investiture d'Emmanuel Macron.

Quand t'attends les codes nucléaires mais que l'ancien président t'explique de pas mettre les doigts dans la prise #passationdepouvoir pic.twitter.com/Tlhlyv9ONc — Antoine 🐘 (@Ant1Adam) 14 мая 2017 г.

Pour immortaliser l'événement, des centaines de photographes et de cameramen ont pris place sur les flancs de la cour d'honneur et jusque sur les toits du palais présidentiel où des praticables ont été installés à la veille du week-end.

Chacun pensera ce qu'il veut de F. Hollande, mais lui au moins n'avait pas de casserole. #passationdepouvoir pic.twitter.com/e6LZ6My7gt — Croc Tweet (@CrocTweet) 13 мая 2017 г.

