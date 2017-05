Au McDo en hélicoptère? Un Australien l’a fait!

Une vidéo publiée par la chaîne 9news montre un Australien à bord d'un hélicoptère atterrissant sur l'herbe près d'un McDonald's, à Sydney. 9news estime que l'homme aurait ainsi enfreint la loi.

Selon les habitants de la ville, qui ont observé la situation, le pilote affamé est ensuite sorti de l'hélicoptère pour prendre sa commande.

Avant de s'envoler, le pilote a pris une photo de son appareil.

L'Autorité de sécurité de l'aviation civile australienne (Civil Aviation Safety Authority, CASA), a indiqué que sur le plan technique, le pilote aurait pu atterrir sur le territoire d'un restaurant sans violer la loi s'il avait la permission du propriétaire terrien.

La CASA mène une enquête sur la légalité de la démarche du pilote.

