Les croyants sont-ils moins intelligents que les athées?

Trois chercheurs de l'Université de Rochester et de l'Université Northeastern, Miron Zuckerman, Jordan Silberman et Judith Hall, ont compilé 63 études pour affirmer que les athées étaient plus intelligents que les croyants, a annoncé The Independent citant le travail publié sur le site SAGE journals.

© Sputnik. Kirill Braga Vous croyez que la religion influence les résultats scolaires?

Selon les scientifiques, 53 de ces études ont démontré une relation « négative » entre la croyance religieuse et l'intelligence, les 10 autres illustrant la corrélation opposée.L'association était forte parmi les étudiants et faible chez les adolescents et les enfants.

Cela peut être expliqué par le fait que les étudiants plus intelligents sont plus susceptibles d'adopter l'athéisme comme forme de non-conformité. L'université tend à exposer les personnes à de nouvelles idées et à d'autres influences, et les jeunes tendent à abandonner leurs croyances ou à devenir plus religieux pendant cette période, selon l'étude.

« En utilisant une pensée analytique (par opposition à la pensée intuitive), les étudiants à l'université plus intelligents pourraient être plus susceptibles d'éviter la religion. Si l'athéisme est désapprouvé chez eux, une intelligence plus élevée peut faciliter la résistance à la pression de la conformité », lit-on dans l'étude.

Les trois psychologues ayant participé à l'étude ont en outre précisé que pour eux l'intelligence était la capacité à « raisonner, organiser, résoudre des problèmes, à penser des choses abstraites, comprendre des idées complexes, apprendre vite et apprendre de l'expérience ». Cette notion ne comprend pas, d'après les spécialistes, l'« intelligence créative ou émotionnelle ».

