En fuite depuis 23 ans, un pilleur de tombes finalement arrêté par la police

Les policiers chinois sont parvenus à arrêter un pilleur, Li Yihai, 23 ans après que ce dernier ait pillé un tombeau ancien situé dans la province chinoise du Hubei, a rapporté l'Agence Chine nouvelle.

© Sputnik. Alexey Efimov Égypte: 17 momies découvertes dans une région pauvre en sites archéologiques

Les forces de l'ordre ont pu localiser Li Yihai en mai. Il a été ensuite arrêté la semaine dernière dans la province chinoise du Hainan.

L'homme est soupçonné d'avoir participé au pillage d'un des 300 tombeaux en mars 1994 dans le district du Xian de Jishan, dans la province du Hubei.

Des restes d'une femme ainsi que d'autres artefacts avaient été volés. Le tombeau en question a quelque 2 400 ans.

À l'époque, la police avait pu arrêter 23 suspects, retrouvant 20 artefacts d'une valeur inestimable. Li Yihai était le seul individu encore recherché dans cette affaire.

