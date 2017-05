Une prestigieuse école anglaise envisage d’autoriser les garçons à porter des jupes

Étant donné que les enseignants de l'Highgate School, dans le nord de Londres, font face à un nombre croissant d'enfants « interrogeant leur identité en tant que garçons ou filles », l'administration de l'école pourrait donner son feu vert pour permettre aux écoliers de porter des jupes, a annoncé The Sunday Times.

« Si les garçons sont plus heureux et s'ils se sentent plus en sécurité concernant leur identité, ça sera une bonne idée », a déclaré Adam Pettitt, le directeur de Highgate School cité par le média.

Selon les dernières informations, les filles de cette école ont déjà reçu la permission de porter le pantalon. Afin de prendre une décision définitive sur l'uniforme pour les garçons, l'administration va interroger les élèves ainsi que leurs parents.

Zack Richards, âgé de 16 ans, qui a changé son prénom pour Casey, est le premier transgenre de l'école. Le professeur Gerry Robinson est conscient que plusieurs autres élèves s'interrogent également sur leur identité de genre.

« Ils se sentent maintenant capables d'en discuter à cause de la transition de Zack », a-t-il expliqué.

L'année dernière quelque 80 écoles anglaises, dont 40 écoles primaires, ont introduit des « uniformes neutres en terme de genre » permettant aux garçons de s'habiller en jupes et aux filles en pantalon, si elles le souhaitaient.

