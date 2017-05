Ne pas déranger: ce chien assis sur un toit fascine les internautes

Le golden retriever nommé Huckleberry a charmé les Instagrammeurs par son habitude insolite consistant à passer des heures entières sur le toit de la maison de sa famille adoptive, relate le site ABC News.

De leur propre aveu, les maîtres du chien, Allie Burnitt et Justin Lindenmuth, qui habitent dans la ville d'Austin (Texas), ont même pendu une plaque spéciale devant leur maison appelant les passants à ne pas s'inquiéter pour Huckleberry. En fait, il n'est pas rare que des badauds frappent à leur porte pour leur demander de faire descendre le chien du toit.

« Nous comprenons votre inquiétude, mais s'il vous plaît, ne frappez pas à notre porte… Nous savons qu'il est là-haut! Mais n'hésitez pas à le photographier et à partager les images avec le monde entier! », peut-on lire sur le panneau.

À en croire une voisine du couple, le chien a en fait l'air comblé en se promenant au long du toit et en regardant les passants d'en haut.

Le compte Instagram de Huckleberry compte déjà plus de 17 600 abonnés de tous les coins du monde.

