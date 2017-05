Des crocodiles mangent un prêtre qui essaie de marcher sur l’eau…

Jonathan Mthethwa, pasteur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a tenté de marcher sur les eaux d'une rivière. Malheureusement, il avait mal choisi le lieu de sa tentative de reproduction d'un épisode de la vie de Jésus de Nazareth…

Avant de son essai, le prêtre a passé une semaine à prier. Le jour J, Jonathan Mthethwa est entré dans l'eau et a fait plusieurs pas. Tout à coup, au moment où il se décidait à sortir de l'eau, trois crocodiles l'ont attaqué en présence de ses fidèles.

« Nous ne comprenons pas toujours comment cela s'est produit, parce qu'il a jeûné et prié pendant toute la semaine », ont-ils indiqué.

Les services d'urgence se sont immédiatement rendus sur place, mais l'homme est mort avant leur arrivée.

