Un Chinois tout nu se faufile par un puits d'aération pour voler 100EUR et un tablier

La police de la ville de Bazhou, située dans la province chinoise du Hebei, est à la recherche d' un homme très ingénieux qui a pu braquer un fastfood sans forcer de portes ni casser de fenêtres. Pour rentrer dans l'établissement de restauration rapide, il a choisi un puits de ventilation. Nu comme un ver, il a glissé à intérieur du restaurant, a vidé la caisse et a pris la fuite.

Pour probablement cacher sa nudité dans la rue, il a volé, en plus des 800 yuans de butin (environ 100 euros), un tablier. Ainsi, un visage avec des lunettes capté par des caméras de surveillance et un tablier sont presque les seuls indices dont dispose la police pour retrouver cet étrange malfaiteur.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »