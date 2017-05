Un participant du débarquement en Normandie âgé de 101 ans saut en chute libre (vidéo)

Opérateur signaleur des transmissions du Royaume-Uni, participant au débarquement en Normandie en 1944, Bryson William Verdun Hayes est devenu le plus vieux parachutiste du monde. Ce vétéran qui vient de célébrer son 101e anniversaire a effectué un saut en chute libre d'une hauteur de 5 000 mètres pour une œuvre caritative, a indiqué le Guardian.

Trois générations de la famille de cet ancien combattant étaient là pour le soutenir. Stanley, son arrière-petit-fils, âgé de 16 ans, était le plus jeune. Et Bryan, son fils de 74 ans, le plus âgé. Ellie, 21 ans, l'arrière-petite-fille, était elle aussi présente.

Selon le vétéran, il était ravi dans les airs et il compte effectuer d'autres sauts dans un avenir proche.

L'Anglais a abattu le record établi par un autre parachutiste, le Canadien Armand Gendreau, qui a sauté à l'âge de 101 ans et trois jours en 2013.

L'argent récolté grâce à la couverture de cet événement par le média sera distribué à une organisation caritative, la Légion britannique royale, qui se charge d'aider financièrement, socialement et personnellement les vétérans des Forces armées du Royaume-Uni.

