Un village indien porte désormais le nom de Trump

Marora, commune pauvre et rurale de l'État de l'Haryana, accueille désormais ses visiteurs avec une gigantesque pancarte «Bienvenue au village Trump», ornée d'une photo du Président américain tout sourire. Flanqués de cordelettes de fleurs, des posters du locataire de la Maison-Blanche sont disposés çà et là dans cette bourgade d'une vingtaine de maisons en terre.

L'idée de rebaptiser le village en l'honneur de Trump appartient à Bindeshwar Pathak, le chef d'une ONG indienne qui travaille à améliorer les conditions sanitaires de la population. Il l'a suggérée aux dirigeants du conseil local de Marora qui ont décidé de mettre en œuvre cette initiative.

«J'étais en train de faire un discours là-bas et je me suis dit "pourquoi pas [rebaptiser le village avec, ndlr] le nom Trump?"», a-t-il raconté à l'AFP.

Dans le cadre de l'approfondissement de la relation entre Washington et New Delhi, le Premier ministre Narendra Modi doit effectuer une visite aux États-Unis les 25 et 26 juin pour rencontrer pour la première fois en personne le Président américain Donald Trump.