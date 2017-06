Un gros chien terrorisé par un hamster (vidéo)

Une propriétaire tend dans sa main un hamster très mignon vers un gros bouvier, mais le toutou apeuré essaie de fuir le plus loin possible et finit par détourner la tête pour ne plus voir le nouveau chouchou de sa maîtresse.

Un autre chien, visiblement très intéressé par le hamster, essaie de le renifler.

Le hamster, se sentant en sécurité, n'accorde aucune attention aux compagnons de sa maîtresse.

Plus tard, la maîtresse a écrit que le bouvier avait réussi à surmonter sa peur et avait fait connaissance avec le hamster.

Il existe une autre explication au comportement du bouvier: le chien serait-il tout simplement jaloux?