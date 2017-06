Pourquoi ces Taïwanaises ne vieillissent-elles pas?

Ces six Taïwanaises ont un physique d'adolescentes. Elles ont pourtant presque toutes atteint l'âge mûr et la grand-mère est âgée de 63 ans. Ces «jeunes» femmes jouissent d'une grande popularité sur les réseaux sociaux et éveillent la curiosité des médias comme des simples mortelles, qui se demandent bien d'où provient cette éternelle jeunesse.

Lure (gauche), Fayfay (centre), Sharon (droite)

Le premier membre de la famille Hsu à devenir célèbre est Lure, décoratrice d'intérieur et blogueuse âgée de 41 ans. Sa sœur Sharon (36 ans) est mannequin à Taïwan alors que son autre sœur Fayfay (40) élève deux fillettes (8 et 10 ans).



Lure

Il semble qu'elles aient toutes hérité cette jeunesse de leur mère, ancienne enseignante de danse, qui a un physique de trentenaire. Cette famille qui l'âge n'atteint pas a été baptisée «la famille de l'âge gelé» par les médias taïwanais.

Sharon

Fayfay et ses filles

La famille Hsu ne cache pas la recette de son apparence: toutes ces femmes boivent beaucoup d'eau et croient qu'il est absolument nécessaire de maintenir le corps et la peau bien hydratés. De même, elles recommandent d'éviter les boissons gazeuses contenant beaucoup de sucre et de consommer plus de légumes.