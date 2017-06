A qui ressemblaient les Irlandais il y a 500 ans? Des spécialistes britanniques le savent

Les restes d'un Irlandais ainsi que de quatre autres squelettes ont été trouvés sur un chantier en juillet 2014, près de l'entrée du Trinity College, à Dublin. Les archéologues ont supposé tout d'abord qu'ils appartenaient à des Vikings ou à d'autres représentants des scandinaves entre les VIII et XI siècles. Néanmoins, les résultats de l'analyse du carbone ont démontré qu'ils dataient plutôt de l'époque de la famille Tudor, soit entre 1485 et 1603.

Le crâne était bien conservé, ce qui a permis aux spécialistes du laboratoire universitaire Face Lab d'en reconstruire le visage à l'aide de l'anthropologie judiciaire.

D'abord, ils ont reçu un balayage tridimensionnel, puis ont identifié les points clés permettant de déterminer la position des muscles. Couche après couche, les spécialistes ont disposé les tissus mous et la peau sur un modèle numérique. En outre, ils ont ajouté de longues chevaux bruns, une barbe et des yeux bleus.

Les experts ont finalement conclu qu'il s'agissait d'un homme âgé entre 25 et 35 ans, qui avait auparavant habité à Dublin. Il faisait probablement partie de la population la plus pauvre, comme en témoignent certains signes de malnutrition et l'usure d'os.

Ce n'est pas la première expérience de ces spécialistes, qui avaient auparavant reconstruit en 3D les visages du roi d'Angleterre Richard III et de Robert Ier d'Écosse, a annoncé Gizmodo.