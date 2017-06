La mini-arbalète, la nouvelle mode dangereuse chez les écoliers chinois

Alors que l'Europe et les États-Unis s'affolent pour le hand-spinner, les écoliers chinois, eux, ont une arbalète à cure-dents portable, et elle a littéralement pris d'assaut les cours de récré en un clin d'œil, relate le journal The Guardian.

Toy resembling a mini crossbow that fires toothpick "arrows" worries Chinese parents https://t.co/JhWW7WgJv2 pic.twitter.com/YxXDL6MiGX — People's Daily,China (@PDChina) 20. Juni 2017

Vendue pour moins d'un euro, l'arbalète est toutefois beaucoup plus dangereuse que l'inoffensif hand-spinner. Les cure-dents, projetés par l'arbalète, peuvent effectivement percer une pomme, une canette de soda ou un bout de carton.

Et si le cure-dents est remplacé par un projectile en métal, comme un clou, on peut imaginer les éventuels dégâts et blessures.

Toothpick crossbow toy craze has China quivering https://t.co/EPEnUIC9Hb pic.twitter.com/Kzk3xuxutv — The Straits Times (@STcom) 22. Juni 2017

Sur les réseaux sociaux, les parents chinois s'indignent et s'inquiètent de la vente du jouet aux abords des écoles. Plusieurs grandes villes, comme Chengdu, Kunming et Harbin, ont interdit sa commercialisation. Hong Kong, lui aussi, a commencé à s'intéresser sérieusement au problème.