Saurez-vous résoudre le mystère de l’illusion d’optique qui donne le tournis?

Les internautes essayent tant bien que mal d'élucider le mystère de l'illusion d'optique représentant une femme numérique qui tourne sur elle-même. À y regarder de plus près, on comprend le cœur du problème: elle tourne, mais dans quel sens au juste tourne-t-elle?

​Ce n'est pas la première fois qu'une femme numérique intrigue les internautes. On se souvient de cette ballerine qui tourne autour de son axe et qui avait suscité la curiosité des utilisateurs. Cependant, cette fois-ci, la tâche est plus compliquée, la silhouette de la fille étant complètement transparente.

D'après l'utilisateur qui a publié cette illusion d'optique, le corps de la fille bouge séparément de sa tête. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réponses dans les commentaires!