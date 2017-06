Pêche à la moscovite: il attrape un poisson directement dans les flaques de la capitale

Pour pêcher, plus besoin de partir à la campagne. À la suite des violents orages qui se sont abattus sur Moscou ce vendredi, les rues moscovites se sont transformées en véritables zones de pêche.

Une vidéo montrant un homme en train de naviguer dans les rues de Moscou à bord d'une barque est apparue aujourd'hui sur le Net.

Sur les images, on peut voir l'homme préparer son «bateau», y embarquer avec sa canne à pêche et partir à la rame. Un peu plus tard, une voiture passant à côté de lui l'a arrosé de la tête aux pieds, ce qui n'a empêché le pêcheur de poursuivre son activité au milieu de la chaussée.

Selon les estimations préliminaires, l'équivalent des deux tiers des précipitations mensuelles se sont déversés sur la capitale russe vendredi 30 juin, du jamais vu depuis 100 ans.