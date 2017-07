Prendre un selfie avec des girafes est désormais possible grâce à cette Britannique!

Becky Apperley-Gawn, gardienne du parc thématique Chessington World of Adventures, situé dans le comté du Surrey, au sud de Londres, a mis au point une perche à selfie d'une longueur de six mètres pour que les visiteurs puissent prendre des photos avec les cinq girafes «résidant» dans le parc, a révélé le journal The Sun.

L'invention jouit déjà d'une grande popularité auprès des adultes et de leurs enfants, qui peuvent désormais faire des selfies avec Moja (cinq mètres), Tonda et Kito (quatre mètres et demi chacun), Napoli (quatre mètres) et Oscar (trois mètres et demi).

«Quand les visiteurs rencontrent nos girafes, c'est une scène incroyable à observer — les adultes comme les enfants s'émerveillent à leur vue», a indiqué Becky Apperley-Gawn.

Outre ces cinq girafes, les touristes peuvent également découvrir plus d'un millier d'animaux, dont des lions, des tigres, des pingouins, des singes ou encore des gorilles.