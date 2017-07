Un tégu rouge fait la concurrence aux chats sur Internet

Si vous en avez assez des images adorables de chats et de chiens diffusées sur Instagram, vous allez certainement admirer ce tégu rouge d'Argentine, âgé de 4 ans, hébergé en Californie et qui est devenu le lézard le plus populaire du monde.

Tag a pizza lover 🍕 Публикация от MacGyver the Lizard (@macgyverlizard) Июн 23 2017 в 5:52 PDT

Le reptile, surnommé Macgyver, a déjà su obtenir plus de 156.000 mentions «J'aime» sur Instagram et plus de 44.000 admirateurs sur YouTube.

Tous les jours, des milliers de personnes consultent Internet pour voir le reptile prendre ses repas, se promener et, ce qui est essentiel pour lui, embrasser sa maîtresse.

Tag someone with tongue 👅 Публикация от MacGyver the Lizard (@macgyverlizard) Июн 7 2017 в 6:21 PDT

«À la maison, il peut se trouver n'importe où; mais son endroit de prédilection, c'est notre chambre. Il s'installe devant le divan, près de nos pieds», raconte la propriétaire de Macgyver.

Tag someone who likes, or is like, a sleepy puppy Публикация от MacGyver the Lizard (@macgyverlizard) Май 20 2017 в 3:39 PDT