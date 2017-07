Les scientifiques l'ont prouvé: le chocolat rend le cerveau plus actif

Dans le cadre d'une nouvelle recherche, des scientifiques se sont fixés pour objectif de prouver l'efficacité de l'influence sur le cerveau des flavonoïdes, métabolites secondaires des plantes, qui se trouvent dans les fèves de cacao. Les experts étaient plus particulièrement intéressés aux liens entre la consommation de chocolat et le travail intellectuel, a informé ScienceAlert.

Les participants à l'expérience ont été divisés en trois groupes, et chacun a mangé du chocolat pendant un certain temps, sur des périodes allant de 5 jours jusqu'à trois mois. Résultat, les spécialistes ont découvert que la mémoire des participants s'était améliorée. En outre, ils ont commencé à mieux traiter l'information visuelle.

Fait intéressant, le chocolat a une plus grande influence sur certaines catégories de personnes. Par exemple, la consommation régulière de chocolat avait également renforcé leur attention et leur volubilité. Les fèves de cacao ont notamment eu un impact sur les personnes qui souffraient de déclin cognitif et de perte de mémoire.

Par ailleurs, les scientifiques ont remarqué que le chocolat avait une influence spécifique sur les femmes, les aidant à se remettre sur pieds et à se concentrer après une nuit d'insomnie.

Les experts ont également souligné qu'ils suivaient eux-mêmes avec plaisir leurs propres recommandations, malgré la peur de prendre du poids.

«Le chocolat noir est une riche source de flavonols, c'est pour cela que nous mangeons toujours ce chocolat. Tous les jours», a expliqué un chercheur.