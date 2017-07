Les scientifiques percent le secret d’un sommeil de qualité

Si compter les moutons ne vous aide pas à tomber dans les bras de Morphée, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment motivé pour vous réveiller le matin. C'est du moins ce que suggèrent les neurologues qui expliquent: les personnes qui ont un objectif dans la vie souffrent de troubles du sommeil beaucoup plus rarement que ceux qui n'en ont pas.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de la Northwestern University à Chicago ont réalisé une étude auprès plus de 800 personnes âgées de 60 à 100 ans et leur ont demandé d'évaluer leur qualité de sommeil et leurs motivations, relate The Gardian.

Ainsi, les personnes qui confèrent plus de sens à leur vie sont moins exposées au risque d'avoir de l'apnée du sommeil ou d'autres types de troubles, ont conclu les neurologues.

«Aider les gens à trouver un objectif dans la vie peut constituer un traitement efficace non médicamenteux pour améliorer la qualité du sommeil, surtout pour ceux qui souffrent d'insomnie», résume le neurologiste Jason Ong.