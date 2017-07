Tigresse+bouc: vers une autre histoire d’amour animale?

Les employés du parc safari du Primorié (Extrême-Orient russe) ont logé un bouc nommé Tour dans la volière de la tigresse Oussouri, «fiancée» du tigre Amour dont l'histoire, ou plutôt celle de son amitié improbable avec le bouc Timour, a défrayé la chronique en 2015.

Rappelons que le tigre avait refusé de manger ce «repas», choisissant au contraire de se lier d'amitié avec cet herbivore. La Toile a suivi avec intérêt le déroulement de cette romance animale.

Sur une vidéo publiée sur le site du parc, on peut voir Tour et Oussouri se promener ensemble, puis la tigresse s'élance à la poursuite du bouc et puis s'éloigne.

© Sputnik. Vitaly Ankov Quand un bouc choisit son ami tigre au détriment des plus belles chèvres de Russie

Le directeur du parc n'a pas révélé la raison de ce voisinage forcé, mais a promis de publier de nouvelles vidéos prochainement.

Avec Amour, Oussouri avait eu un enfant, mais la mère a refusé de l'allaiter, ainsi qu'un autre tigreau. L'un des petits est mort.

L'histoire d'Oussouri et de Tour, sera-t-elle le remake de l'amitié entre Amour et Timour? Attendons d'avoir de nouvelles vidéos du parc safari pour l'apprendre. À suivre, donc…