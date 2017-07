Votre époux n’aime pas le shopping? Laissez-le à la consigne à maris!

Une consigne réservée aux hommes qui s'ennuient lorsque leurs compagnes font du shopping a été ouverte dans un centre commercial de Shanghai, a annoncé ce vendredi l'agence BBC News.

Une cabine individuelle, fabriquée en verre et équipée d'une chaise et d'un ordinateur avec des jeux vidéo des années 90, a été mise à la disposition des clients du magasin. Ce service sera gratuit durant les premiers mois. À l'avenir, les amatrices de shopping devront verser une petite somme à l'aide de leur portable pour pouvoir en bénéficier.

Le quotidien chinois The Paper a interviewé les hommes qui ont testé cette nouveauté et leurs avis sont partagés. Certains ont apprécié le concept et ont dit avoir «retrouvé le sentiment d'être à l'école», d'autres ont critiqué l'absence de climatisation sans pour autant critiquer le principe de ce projet novateur.