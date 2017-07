Un ours brun roulant en moto au milieu de la route? Rien d’étrange, on est en Russie

Un ours roulant en moto et saluant les passants avec sa patte, voilà une mise-en-scène filmée récemment dans la ville d'Arkhangelsk, au nord de la Russie, qui mérite de devenir virale sur le Net. Sur la vidéo, on peut voir que l'ours ne se balade pas seul, mais est, en toute sécurité, accompagné de deux hommes.

Il y a certainement une explication ordinaire à cette scène incroyable. Cet ours, qui s'appelle Tima, est arrivé dans la ville en compagnie de la troupe d'artistes de cirque à laquelle il appartient. Il est donc très habitué à effectuer ce genre de numéros. D'après les artistes eux-mêmes, ce sont leurs amis d'un club de motards qui leur ont un jour proposé cette idée. Depuis, ils pratiquent ce numéro avec Tima à chaque fois qu'ils sont en tournée. Cités par un média russe ils assurent qu'un tel évènement est toujours organisé avec l'accord de la police de la route.