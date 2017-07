Elle annule son mariage à la dernière minute et invite 150 SDF au banquet

© Photo. pixabay Il embauche 200 figurants pour jouer le rôle de ses amis à son mariage

Pendant deux ans, Sarah Cummins and Logan Araujo, des habitants de l'Indiana, aux États-Unis, ont planifié leur mariage de rêve, qui leur a couté 30.000 dollars et devait avoir lieu ce weekend. Cependant, à la dernière minute, la fiancée a décidé d'annuler l'évènement, sans dire pourquoi. Les deux sont restés le cœur à l'eau et un diner pour 170 personnes prépayé, indique Indianopolis Star

«J'ai appelé tout le monde, annulé, me suis excusée, pleuré, appelé les fournisseurs, pleuré encore un peu», a confié Sarah, «puis j'ai été vraiment dégoûtée à l'idée de jeter toute la nourriture que j'avais commandée pour la réception.»

L'idée lui est alors venue d'inviter des sans-abris et de partager le repas avec eux.

«Certains font la fête, d'autres plaquent tout, mais personne n'avait fait quelque chose d'aussi généreux», a déclaré l'organisateur du mariage manqué.

Selon les estimations, près de 150 sans-abri sont venus à ce «mariage». Les nouveaux invités ont pu se régaler de boulettes de viande, de fromage au lait de chèvre, de bruschettas frits à l'ail et de bien d'autres délicatesses.

«Au moins, j'aurai pu en tirer quelques bons souvenirs», a confié l'ex-fiancée. «J'ai voulu m'assurer que ce soit le mariage parfait.»

Sarah a également deux billets pour la République dominicaine, où elle partira avec sa mère.