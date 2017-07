L’ex-Président géorgien ou un personnage de dessin animé? Les internautes plaisantent

La longue série des «looks» de Mikhaïl Saakachvili qui déroute les utilisateurs des réseaux sociaux est loin de s’achever. Cette fois, ils ont tourné en dérision la tenue de l’ex-Président géorgien qu’il portait lors d’une promenade en montagnes et qui leur a rappelé un dessin animé populaire.

Mikhaïl Saakachvili, ex-Président géorgien et ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa, a fait exploser de rire les réseaux sociaux avec sa tenue qu'il a choisie pour se promener en montagnes.

Sur une image apparue sur Facebook, on le voit revêtu en coupe-vent jaune et en jean très serré. À l'observer, on a l'impression que ses vêtements sont trop petits pour lui.

Le «look» de l'ex-gouverneur a été tout de suite débattu par les utilisateurs des réseaux sociaux, certains l'ayant comparé aux Minions, personnages du dessin animé éponyme. Les autres ont fait remarquer que M.Saakashvili restait fidèle à son «style».

#юмор Пузатый Саакашвили в нелепом наряде рассмешил Сеть pic.twitter.com/QNMVkDAtDO — Дарья Колесникова (@biskeychan91) 17 juillet 2017

Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'ex-Président géorgien étonne le public par ses vêtements. Il avait déjà fait le buzz sur Internet avec ses vestes et même sa cravate. L'histoire avec cette dernière est rapidement devenue populaire en 2008. Dans une situation de stress, M.Saakachvili avait mâché sa cravate lors d'un entretien téléphonique.

En outre, M.Saakachvili a prononcé en mars 2016 un discours lors du Forum anti-corruption dans la ville de Dniepropetrovsk avec une jambe de pantalon remontée dans une chaussette. Les participants au forum n'ont jamais su la raison de cet étrange accoutrement.