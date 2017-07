Un smiley datant de 1.700 ans avant J.-C. retrouvé en Turquie

Une équipe d'archéologues turcs et italiens a découvert lors de fouilles dans la ville turque de Karkamis, dans sud-est de la Turquie, un pichet, portant la plus ancienne représentation graphique d'un visage humain souriant.

Un pichet avec une représentation d'un smiley qui remonte au deuxième millénaire avant J.-C. a été déterré par une équipé d'archéologue turcs et italiens à Karkamis, dans la province turque de Gaziantep, a annoncé l'agence turque Anadolu.

«L'une des découvertes les plus intéressantes de cette saison est un pichet un smiley. Il date d'environ 1.700 avant notre ère, et il s'agit probablement du smiley le plus ancien au monde, nous ne savons pas dans quel but le fabricant a peint ce symbole sur le pichet, mais nous l'avons appelé smiley», a déclaré le chef de l'équipe Nicolo Marchetti.

Ancient pot discovery in Turkey contests smiley origin https://t.co/x1VQuZdqEI pic.twitter.com/NI2Df8LI7L — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 17 июля 2017 г.

Selon lui, le pichet sera exposé en musée archéologique de Gaziantep.

L'histoire de la ville de Karkamis, située près de la frontière avec la Syrie, remonte à plus de 5.000 ans. Centre stratégique important d'une époque lointaine, la ville s'est retrouvée à différents moments de son histoire contrôlée par les Hittites, les Assyriens, les Babyloniens et les Romains. Les premières fouilles archéologiques à Karkamis ont été menées par une expédition du célèbre officier britannique Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie.