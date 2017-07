Le menu d’anniversaire très étrange de la petite-fille du Président US

Mardi, la fille d'Ivanka Trump a fêté son anniversaire, Arabella a eu six ans. Ses parents, Ivanka Trump et Jared Kushner, ont organisé une petite fête pour leur fille et publié des photos sur la Toile. La plupart des utilisateurs ne discutent pas les jolies petites robes de la petite-fille du Président des États-Unis, ni même les dépenses en ballons que les parents ont faites, mais le menu assez insolite: des saucisses enveloppées dans des guimauves et rôties au gril.

Birthday tradition-- noodles for a long life! 🍝 Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Июл 17 2017 в 5:15 PDT

Certains internautes n'ont même pas compris que le plat était des saucisses avec des marshmallows et étaient prêts à appeler la police.

The Trump family simply cannot be trusted pic.twitter.com/1pji0kwcsY — Lauren Duca (@laurenduca) 18 июля 2017 г.

Certains ont tout simplement affirmé que c'était cruel.

This is violence — Sherman was right (@RobertWGuthrie) 18 июля 2017 г.

La twitternaute Cher a comparé le plat avec les friandises pour son chien

Those look like the pizzle sticks I give my dogs. — Cher (@thecherness) 18 июля 2017 г.

L'utilisateur Eric a écrit: qu'est-ce que c'est? Des hotdogs avec des chapeaux russes?

What is that? Hot dogs with Russian hats? — Rich (@H3i9htM3N) 18 июля 2017 г.

Quelqu'un a qualifié le plat de crime de guerre

Is that marshmallows and sausages? Because that sounds like a war crime. — eric 🌈🦄💖✨ (@pfooti) 18 июля 2017 г.

Il convient de noter qu'en plus de la petite Arabella, Donald Trump a sept autres petits-enfants. Les frères cadets d'Arabelle, Frederick Joseph Kushner de trois ans et Theodore James Kushner d'un an. Et les enfants de son fils Donald Trump Jr. et sa femme Vanessa: Chloe Sofia Trump de trois ans, Spencer Frederick de quatre ans, Tristan Milos de cinq ans, Kai Madison de 10 ans et Donald Tramp III de huit ans.