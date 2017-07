Un singe sème la panique dans la province russe

Plus de 70 personnes sont parties à la chasse d’un singe qui a agressé une habitante de Riazan.

Un singe qui a fugué d'un cirque ambulant a mordu une femme de la région de Riazan (partie européenne de la Russie), a annoncé samedi la filiale régionale du ministère des Situations d'urgence.

L'incident a eu lieu vendredi soir. La victime de l'agression a dû être hospitalisée.

Des unités de sauveteurs accompagnés d'une brigade cynophile, des policiers, des employés de l'administration régionale, des volontaires et des spécialistes des animaux délaissés ont été dépêchés sur les lieux. Au total, plus de 70 personnes ont été engagées dans l'opération de recherche, ainsi qu'un drone et une caméra thermique.

La localisation de l'animal a finalement été établie, et des patrouilles nocturnes ont été organisées. La recherche s'est poursuivie samedi, selon le communiqué.