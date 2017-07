Le pic syriaque, une espèce rare d'oiseaux, découvert dans un parc moscovite

Le pic syriaque, oiseau inhabituel sous les latitudes russes, niche désormais dans parc de Moscou, a annoncé la Marie de la ville sur son site Web officiel.

«Il ressemble beaucoup au pic épeiche, habituel pour nous, toutefois il se distingue un peu de ce dernier. Sa moustache noire n'atteint pas sa nuque, sa zone sous-caudale est plus pâle», indique le communiqué, ajoutant en outre que le pic syriaque possède des mailles sur les côtes.

© Photo. Youtube / Capture d'écran Une fabuleuse espèce de méduse découverte dans le Pacifique (vidéo)

L'apparition de cette espèce dans le parc Bitsa de la capitale russe témoigne de l'expansion de l'aire de répartition de l'oiseau vers le nord. Le pic découvert par les employés de cette réserve naturelle est jeune et serait né à Moscou.

Le pic syriaque est endémique du sud-est de l'Europe, du Proche et du Moyen-Orient. Son cri est plus doux que celui du pic épeiche, quant à son tambourinage, il est plus long et décroît sur la fin. Il niche principalement dans des creux d'arbres situés généralement à six mètres du sol.