Panique chez le fleuriste: une Chinoise «vole» par mégarde une orchidée de 3 MD

Une femme a déclenché la panique dans une jardinerie à l'Est de la Chine après avoir quitté le magasin avec une orchidée de 3 millions de dollars au lieu d'emporter la plante qu'elle avait payée, relate le journal The South China Morning Post

Or, les propriétaires de la jardinerie se sont aperçus de la «substitution» et ont fait appel à la police de Yucheng (province du Shandong), qui n'a pas tardé à interpeller la jeune femme.

De son propre aveu, la «voleuse malgré elle» ne se doutait même pas qu'elle ait pu provoquer un tel remue-ménage, d'autant plus qu'elle «a justement pris en passant» une autre plante de la même sorte exposée sur la vitrine et ressemblant à s'y méprendre à la plante qu'elle avait déjà payée, sauf que celle-là était plus «splendide».

Notons au passage que l'orchidée que la jeune femme a prise par mégarde serait incroyablement rare et que cela aurait pris 8 longues années pour la laisser éclore dans toute sa splendeur. Du moins, c'est ce qu'affirment les propriétaires de la jardinerie, tout en soulignant que la fleur serait «une plante-mère» dont on pourrait se servir pour en cultiver beaucoup d'autres.

«Nous avons reçu pour 3 millions de dollars de commandes, en provenance de plus de 10 pays. Sans la plante-mère, nous ne pourrions pas nous en acquitter et nous perdrions tout notre argent», relèvent-ils.