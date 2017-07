La première vidéo d’un OVNI réel filmé de très près diffusée

Le Daily Express a décidé de republier pour ses lecteurs sur son site Internet une vidéo ultra confidentielle filmée par les États-Unis, où on peut voir un vaisseau plat ressemblant à un OVNI, et diffusée pour la première fois en 2012. Pourtant, les chasseurs d'extraterrestres seront déçus, car il s'agit tout simplement du projet secret américain Avrocar qui avait pour but la fabrication d'un engin militaire.

Les scientifiques ont construit ce vaisseau pendant la guerre froide avec pour objectif de créer une alternative à l'hélicoptère. Sur la vidéo, on peut voir cet «ovni» lors de vols d'entraînement.

​On dit que les essais de ces appareils ont été responsables du boom des «ovnis» observés aux États-Unis dans les années 1940 et 1950.

​L'Avro Canada VZ-9 Avrocar est un aéronef commandé en secret à Avro Canada Aircraft par les autorités américaines dans les premières années de la guerre froide. Le premier vol a eu lieu le 12 novembre 1959.