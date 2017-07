Un masque à la Dark Vador pour se protéger du soleil, c’est la tendance au Japon

Dans un pays où la peau pâle est considérée comme le summum de la beauté, les stylistes japonais ont choisi de protéger leur peau à un autre niveau. Cet été, une nouvelle tendance conquiert les rues japonaises: un masque qui assure une protection maximale du visage de l'utilisateur contre le soleil.

Arrêtant jusqu'à 98% des rayons UV nocifs du soleil, le nouvel accessoire peut paraître étrange au début, mais cela n'empêche pas les clients d'acheter le produit. Tandis que certaines femmes préfèrent l'utiliser dans la voiture, d'autres le portent pendant les activités sportives, annonce le site Rocketnews24.

怪しいものじゃありません。本当です。川沿いに出没するけど、通報しないでね💦 だって日差しが強いんだもん。(十分不審者だよね) #ウォーキング#UV対策#UVフェイスカバー#UVつば広帽子#UVパーカー#これでも日焼けして真っ黒#無駄な抵抗と言わないで#夕方6時でも暑い Публикация от Chibicibi731 (@little.ja) Июл 14 2017 в 2:00 PDT

Une fois porté avec une casquette, le masque assure une protection totale du visage, précise le site. Même sans casquette, le masque couvre la zone sensible autour des yeux, qui développe facilement les rides après des expositions excessives au soleil.

生協で頼んだのが届いた〜♪ どっちもちゃんと スルンカァーィ👋 フェイスカバー届いてビックリ❣️ @ohmababy818 ちゃんとおソロやん😳🤣 #生協#顔ダンス#📕#UVフェイスカバー#🚶‍♀️#🏃‍♀️ Публикация от Junko.U (@juncoco_xoxo) Май 13 2017 в 11:22 PDT

«Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez au Japon et que vous verrez une femme avec ce style dans la rue, il n'est pas nécessaire de remettre en question ses choix de mode. Il s'agit de la protection de la beauté et de la jeunesse, ce qui est vraiment, quand on y pense, l'accessoire de mode le plus précieux», conclu le site.