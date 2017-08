3 jours en mer sur un trampoline gonflable: une patrouille criméenne secoure un Ukrainien

Un Ukrainien a été retrouvé au large de la Crimée, dans le golfe de Karkinit, après avoir dérivé sur un trampoline gonflable pendant trois jours en pleine mer sans eau et sous un soleil brûlant.

Selon ses dires, il travaille comme garde-frontière dans un village de la région balnéaire ukrainienne de Kherson. Un soir, il s'est installé sur un trampoline gonflable, posé sur la plage, pour y dormir et s'est réveillé le lendemain matin en pleine mer où il a ensuite passé trois jours soumis à une chaleur extrême et à la privation de nourriture et d'eau potable.

Selon le communiqué officiel du service frontalier du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, ce jeune homme a été retrouvé épuisé mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Il a été emmené à l'hôpital du village Tchernomorskoye, où lui ont été diagnostiqués un coup de chaleur et une déshydratation.

Il est à noter que ces derniers jours la canicule règne en Crimée, la température atteignant la barre des 40 degrés à l'ombre.