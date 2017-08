Et la ville la plus populaire du monde est…

Afin de fêter la première année d'existence du service Instagram Stories d'une manière spéciale, Instagram a présenté la liste des villes les plus populaires du monde selon les positions géographiques utilisées le plus souvent par les utilisateurs du réseau social.

La liste des villes les plus populaires comprend ainsi Sao Paolo, New York, Londres et Madrid, et c'est la capitale indonésienne Jakarta qui arrive en tête du Top-5.

Публикация от r_davina (@kecebung_jumbeng) Апр 4 2017 в 8:05 PDT

Ondel ondel #lightroom Публикация от Cindy Arfia 💞 (@nicknogantonio24) Авг 8 2017 в 12:21 PDT

#pagerayu #kondanganstyle #bridesmaid #kondanganootd #seragaman Публикация от yuliayani k.s (@yuliayanikartikasari) Авг 5 2017 в 8:41 PDT

Nous vous invitons à vous promener dans les rues de Jakarta à l'aide des clichés publiés par des plusieurs utilisateurs de l'application photo.

Chinatown Vibe Публикация от Mario Hartono Tanu (@mariotanu) Авг 8 2017 в 12:03 PDT

Pesan terkirim. Публикация от @WAHYUKALIGRAFI (@laurelkaligrafi1311) Авг 8 2017 в 12:04 PDT

With the ganks! 🎉 Публикация от Ira Santi Permana (@irarasp) Авг 8 2017 в 12:15 PDT