Monkey business: dans ce restaurant japonais des singes seront vos serveurs

Le singe Fuku-chan, âgé de 17 ans, travaille comme serveur dans la taverne Kayabukiya qui se trouve dans la préfecture Tochigi au centre de l'île de Honshu au Japon. Des visiteurs des quatre coins de la planète y viennent pour être servis par ce simien, relate 28 Lab.

Une vidéo récemment publiée montre une journée typique de travail de Fuku-chan. On peut le voir portant une chemise et jupe de serveur, servir de la bière et apporter des serviettes aux visiteurs.

Si Fuku-chan et ses «collègues» plus jeunes, puisqu'il y en a d'autres, font du bon travail, les clients du restaurant sont encouragés à laisser des fèves de soja comme pourboire alors que les propriétaires du restaurant les payent des bananes.

Le propriétaire du restaurant, Kaoru Otsuka, confie qu'il a commencé à s'occuper de singes dès qu'il les a vus la première fois dans les montagnes Nikko au Japon, dans leur habitat naturel:

«Ils sont plus proches de moi que ma famille. […] Ils sont tellement mignons», estime-t-il.

Les singes travaillent dans ce restaurant depuis environ 29 ans.