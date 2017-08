La betterave sert aussi à fabriquer... des voitures

Question: qu'est-ce qui est en sucre et est capable de transporter quatre personnes en roulant à 80 km/h ? Réponse: une voiture biodégradable qui a toutes les chances d'ouvrir une nouvelle ère dans le transport écologique.

Des étudiants néerlandais ont mis au point une voiture légère et moderne faite en betterave à sucre, annonce le journal New York Post.

La carrosserie du véhicule est en résine de betterave sucrière recouverte d'un matériau obtenu à partir de lin hollandais. Selon les constructeurs, seules les roues et la suspension sont en matériaux non-organiques.

​La voiture baptisée Lina possède les mêmes proportions qu'une voiture faite en fibre de verre et ne pèse que 310 kilos. Pour le moment, elle n'a pas passé de crash test, mais sa particularité consiste dans le fait que sa carrosserie se brise au moment du choc, alors que celles en métal ne font que plier.

​La voiture sera testée d'ici fin de l'année, les concepteurs espérant obtenir l'autorisation de lancer la production en série à partir de 2018.