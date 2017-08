Entré par effraction: aux USA un inconnu pénètre dans un appartement pour… le ranger

Vous rentrez après un voyage et découvrez que votre appartement a été nettoyé en votre absence. Ce n’est pas votre femme de ménage qui l’a fait, puisque vous n’en avez pas. Un voleur? Mais rien n’a été volé. Un Américain a vécu cette drôle d’expérience et a dû l’indiquer à la police, relate l’agence Associated Press.