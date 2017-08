Pourquoi ce jouet populaire aux quatre coins de la planète est dangereux pour la vie?

L'United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) prévient du danger que peuvent représenter les fidgets spinner, jouets anti-stress qui ont été conçus aux États-Unis et qui ont déjà conquis le cœur des enfants ainsi que des adultes.

Premièrement, ces jouets, qui existent en plastique et en métal, peuvent se disloquer en plusieurs morceaux. La CPSC déconseille ainsi de laisser les enfants de moins de trois ans jouer avec des spinners et de surveiller les enfants plus grands lorsqu'ils jouent pour qu'ils ne les mettent pas dans la bouche.

L'inflammabilité est un autre danger du jouet. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser leurs chargeurs authentiques et ne pas les charger toute la nuit quand vous dormez.

Les spinners se composent d'un axe central qui permet aux trois bras lestés de tourner. Grâce au poids équilibré de leurs trois parties, ces jouets sont capables de tournoyer pendant plusieurs minutes.