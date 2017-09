Un énorme monstre marin retrouvé sur une plage espagnole (vidéo)

Un monstre de grande taille a été retrouvé ce samedi sur une plage où se trouvaient de nombreux touristes à proximité de Barcelone, a relaté le quotidien britannique Mirror. La bête, pesant environ 680 kilogrammes, n'était autre qu'une tortue luth, la plus grande représentante de son espèce.

Sur la vidéo publiée par les témoins oculaires sur YouTube, on voit une pelleteuse ramasser le reptile géant à afin de le déposer dans un camion.

© REUTERS/ Adrees Latif Un monstre marin sans yeux et aux dents en lame de rasoir rejeté par Harvey (photos)

À l'heure actuelle, on ignore ce qui aurait pu causer sa mort.

La tortue luth est la plus grande des sept espèces actuelles de tortues marines, la plus grande des tortues de manière générale, et le quatrième plus grand reptile après trois espèces de crocodiles.

La Tortue luth fréquente tous les océans de la planète, mais sa survie est gravement menacée par le braconnage, les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. Pour cette raison, elle a été inscrite sur la liste de l'UICN des espèces en voie de disparition et fait l'objet de conventions et de programmes internationaux de protection et de conservation.