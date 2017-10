Chercheurs: la légalisation du cannabis augmente les revenus des fast-foods

Dans plusieurs Etats américains où l'usage du cannabis est autorisé, dont le Colorado, le Nevada, l'Oregon et la Californie, Green Market Report et Consumer Research Around Cannabis ont analysé les habitudes alimentaires des consommateurs de cette drogue et la fréquence de leurs visites dans des établissements de restauration rapide.

Cette étude montre qu'au cours des quatre dernières semaines 43% de personnes ayant acheté du cannabis dans des comptoirs de vente légale avaient mangé chez McDonald's, 18% chez Taco Bell et 17,8% chez Wendy's. Comparativement sur la même période, des Américains n'ayant pas fumé de cannabis avaient nettement moins mangé de fast-food.

Pot smokers prefer McDonald's, according to a new study by @GreenMarketRpt

(Photo: Mike Mozart / CC BY 2.0) https://t.co/Vc5sCKKDnO pic.twitter.com/aQgSnsQzQ2 — WPDE ABC15 (@wpdeabc15) 28 сентября 2017 г.

​

Une augmentation de la fréquentation de chaînes de restauration rapide telles que Burger King, KFC, Jack in the Box et Carl's Jr. a également été relevée.

«McDonald's gagne pratiquement par défaut, simplement grâce au nombre de ses restaurants», a expliqué Jeff Stein, vice-président de Consumer Research Around Cannabis.

La population des États où cette étude a été menée s'établit à 55 millions d'habitants dont 4,7% (8,5 millions) visitent des comptoirs de vente légale de cannabis.