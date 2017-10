230 ours blancs s'attroupent autour d'une carcasse de baleine en Tchoukotka

Les touristes voyageant à bord d’un navire par l’océan Arctique ont eu la chance unique de pouvoir contempler 230 ours blancs d'un seul coup d'œil.

Les touristes participant à une croisière par la Route du Nord ont eu l'occasion de contempler en Tchoukotka 230 ours blancs attirés par la carcasse d'une baleine sur la côte, a annoncé la réserve naturelle de l'île Wrangel dans un communiqué.

Труп гренландского кита, выброшенный на берег привлёк более 230 медведей на побережье острова Врангеля pic.twitter.com/UmC204rQRI — Женни Шаден (@ShadenFM) 1 октября 2017 г.

«Le dernier jour de la visite de la réserve par le navire de croisière Akademik Chokalski navigant par la Route du Nord entre Mourmansk et Anadyr (chef-lieu de la Tchoukotka, ndlr) a été marqué par un événement rare. Au moins 230 ours d'âges différents se sont rassemblés autour de la carcasse d'une baleine boréale. Il y avait des mâles et des femelles solitaires, des femelles avec des oursons d'âges différents, même deux femelles avec quatre oursons», lit-on dans le communiqué.

Pendant la visite de la réserve, les touristes ont également rencontré des bœufs musqués, des morses, des renards polaires, des lemmings et des colonies de plusieurs espèces d'oiseaux de mer.